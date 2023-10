PM autua influencer por 'surfar' em colchão puxado por carro em MT

Siga UOL Notícias no

Siga UOL Notícias no

A Polícia Militar de Mato Grosso apreendeu o veículo de um influenciador digital do estado na madrugada deste domingo (1º).

O que aconteceu

A apreensão ocorreu após a PM receber denúncias de moradores sobre uma Ram 1500 "transitando de maneira perigosa". Ao chegar no local, os policiais viram um colchão amarrado no engate e duas pessoas deitadas no objeto.