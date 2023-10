Vai ter greve no Metrô de SP amanhã (3/10)? Veja quais linhas podem parar

Trabalhadores do Metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) anunciaram uma paralisação programada para amanhã (3). A decisão final sobre a greve será tomada em uma assembleia coletiva na noite de hoje (2), às 18h30, com a participação das três categorias.

Com a possibilidade de greve, o governo de São Paulo já decretou ponto facultativo para amanhã em todos os serviços públicos estaduais. Devem funcionar normalmente apenas restaurantes, postos móveis do Bom Prato e os serviços de segurança pública.

A prefeitura, por sua vez, suspendeu o rodízio de veículos em São Paulo amanhã por conta da paralisação. Por isso, veículos com placas final 3 e 4 poderão circular por todo o dia na capital.