Corpo de mulher é encontrado degolado e queimado em MG; ex confessou crime

A família dela registrou um boletim de ocorrência após a mulher desaparecer na última sexta-feira (29). Bruna foi vista entrando em um carro branco, em Três Marias (MG), onde residia.

O corpo foi encontrado próximo à BR-040, em São Gonçalo do Abaeté, no domingo (1º). A cabeça estava em outro local, em uma sacola, junto ao celular da vítima, segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais. O corpo foi localizado após indicação do suspeito do crime.

Bruna e o ex-companheiro ficaram juntos por 17 anos, até se separarem a cerca de 1 ano. A separação, segundo informações da PM, foi motivada por uma agressão sofrida pela mulher em Catalão (GO). Não foi informado se a mulher tinha medidas protetivas contra ele.

O suspeito, de 49 anos, e outro homem, de 22, que o teria ajudado no crime, foram presos na cidade goiana. Câmeras de segurança mostraram o comparsa enchendo galões com gasolina, que depois foram encontrados com o autor do crime.

O ex disse que foi até a cidade mineira exclusivamente para matar Bruna, conforme relata o boletim de ocorrência. Junto dele a polícia encontrou uma machadinha, usada para matar e degolar a vítima.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso, não foi possível localizar a defesa deles. O espaço fica aberto para manifestações.