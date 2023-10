'Minha melhor amiga', diz irmão de dentista morta após cair de cavalo no DF

David conta ainda que há cerca de cinco meses eles perderam a mãe diagnosticada com câncer de mama. Ele e Lídia, que já eram muito próximos, se uniram ainda mais.

Minha mãe morreu 90 dias após receber o diagnóstico de câncer. A Lídia sempre foi minha melhor amiga, sempre muito preocupada comigo e após tudo o que passamos nos unimos ainda mais, éramos como carne e unha.

A dentista foi velada ontem, no Templo Capelania Evangélica da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no Setor Policial Sul (SPS) e enterrada no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília.