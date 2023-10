Jovem é achada morta com pés e mãos amarrados após carro capotar em Goiás

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o carro que estava com o corpo dentro, um Ford Ka, capotou na manhã de hoje. Com o acidente, os vidros do carro se quebraram e o corpo da jovem, que estava envolvido por lençóis, foi arremessado para fora do automóvel.

A PRF e a Polícia Científica estiveram no local para levantar as circunstâncias do acidente e identificar o corpo. O automóvel que capotou era da fisioterapeuta e dentro do veículo foram encontrados um botijão de gás e uma televisão.

O condutor do veículo fugiu logo após o capotamento, mas foi preso no início da tarde.

Segundo a PM à emissora, o motorista disse que foi contratado pelo ex-companheiro da jovem para sumir com o corpo. O condutor é do Rio Grande do Norte, estava em liberdade havia pouco tempo após cumprir pena por roubo e morava havia um mês em Rio Verde.

O ex-companheiro da jovem, que não foi identificado, foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Não foi informado se ele foi preso. "Ele [o motorista] fala que não encostou nela e que o outro suspeito [o ex da vítima] teria matado e ele foi contratado apenas para desovar o corpo. Ele não falou para onde iria levar o corpo, mas pelo caminho ali [seria] algum lugar de mata e longe de Rio Verde", disse o tenente Euler Filho, em entrevista.

O resultado da autópsia ainda é aguardado para determinar a causa exata da morte, mas peritos afirmaram que as marcas no corpo indicam que Larissa foi enforcada. Laudos iniciais também indicam que ela teria sido morta na manhã desta segunda-feira (2).