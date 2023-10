Suspeito de abusar de 5 menores e engravidar filha de 12 anos é preso em MG

A esposa do suspeito e mãe das crianças também será indiciada, por omissão. Conforme a polícia, a mulher já teria visto as filhas nuas na frente do pai e teria permitido contato das meninas com o suspeito após saber dos abusos e de medidas protetivas expedidas pela polícia que proibia o homem de chegar próximo das vítimas.

Como o casal não tive a identidade divulgada, o UOL não conseguiu localizar suas defesas para pedir posicionamento.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos.

O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados.