Motorista de aplicativo foi agredida e esfaqueada por homem, diz polícia

O investigado confessou em depoimento à polícia que matou a motorista, divulgou a corporação em coletiva de imprensa.

A polícia detalhou que Sheilla foi agredida na cabeça, estrangulada com uma corda e esfaqueada nas costas após ser colocada dentro do porta-malas do próprio carro. "Ele tentou desmaiá-la com um golpe de asfixia, mas não conseguiu. Ele viu que no solo tinham pedaços de telhas e bateu na cabeça dela. Ainda que sangrando, ela reagiu. Ele pega uma corda e com o uso dela tentou enforcá-la, momento que ela desfaleceu", disse o delegado Wesley de Castro.

O laudo pericial ainda vai definir a causa da morte. Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado no dia 27 de setembro, em uma estrada de Marilândia, distrito de Itapecerica (MG). Familiares de Sheilla reconheceram que o tênis encontrado no local era da motorista.

A Polícia Civil esclareceu também que aguarda resultados da perícia para comprovar se o corpo encontrado é de Sheilla.

O UOL não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos.

Dinâmica do crime e prisão

O suspeito teria solicitado o serviço da motorista horas antes de cometer o crime. "Ao meio-dia, o investigado ligou diversas vezes acionando o aplicativo tentando uma corrida, quando quem aceitou foi a Sheilla. A princípio essa corrida tinha como objetivo estudar a vítima, como ela trabalhava, a eventual forma de abordagem dela para cometer o crime", detalhou Castro.