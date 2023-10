Vídeo: Motorista invade calçada e atropela três mulheres no Recife

As imagens mostram as três mulheres caminhando pela calçada, em frente a um prédio, quando um carro preto, da marca Volvo, sai da pista e vai em direção à calçada.

Com o impacto, as mulheres são arremessadas e o veículo se choca com o poste, que cai em seguida.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou o atendimento de duas vítimas. As mulheres, de 31 e 35 anos, foram levadas ao Hospital da Restauração, na região central do Recife.

Já a terceira mulher, de 41 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde particular.

Uma das vítimas, que pediu para não ser identificada, contou ao UOL que não conhece as outras mulheres atropeladas. Ela disse que estava saindo do seu trabalho e indo para casa, quando observou que o veículo, conduzido por uma motorista, ultrapassou o sinal vermelho e ia batendo em outro carro. "Na hora, todo mundo buzinou, ela parou o carro e não aconteceu nenhum acidente", explica.

Ela diz que conversou com as duas outras vítimas sobre o ocorrido. "Eu meio que esbarrei com as meninas no caminho. Aí, a gente comentou, meu Deus, que loucura, passa no sinal vermelho, quase atropela as pessoas", teria dito. Elas seguiram caminhando pela calçada e conversando sobre o fato, quando foram atingidas pelo veículo. "A gente não sabe o que aconteceu, se ela perdeu o controle, se jogou o carro em cima da gente", diz.