Suspeito de matar cobrador com tiro na cabeça durante assalto é preso no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu hoje um homem de 20 anos apontado como o autor do disparo que matou um cobrador de ônibus com tiro na cabeça durante assalto na segunda-feira (2).

O que aconteceu:

O suspeito foi preso após a denúncia de populares, segundo a PMDF. Ele estava escondido na casa da irmã, no conjunto 12, no Recanto das Emas.