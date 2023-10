Polícia procura corpos de idosos que morreram em clínica clandestina no RS

A polícia e os bombeiros realizaram escavações no terreno de uma clínica clandestina no Rio Grande do Sul, onde foram achados "resíduos humanos". Dez pessoas foram resgatadas em más condições no local.

O que aconteceu:

A escavação tinha como objetivo confirmar ou não a presença de corpos de pessoas que morreram no local no último ano. Como não foram encontrados cadáveres, a escavação foi suspensa.