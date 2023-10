Homem é gravado proferindo ofensas racistas no Rio: 'Tem que ficar escravo'

A frase é repetida outras vezes pelo homem. Ele continua com as ofensas racistas:

Nego filho da p*. Tem que ficar escravo, escravo toda a sua vida. Escravo! Tem que ficar. Negro que acorda: ah, agora sou livre. Tem que ficar escravo.

Homem faz ofensas racistas

Uma testemunha disse à TV Globo, sob anonimato, que o homem estava "gritando, literalmente berrando as ofensas racistas". Ela explicou que o homem estaria falando sobre um homem negro que teria supostamente esbarrado nele. A vítima dos ataques não estaria no local no momento do registro.

O autor das ofensas estava acompanhado de uma mulher negra. Segundo a testemunha, a mulher teria dito, de modo "muito desconfortável", que era namorada dele. "A todo momento deu para perceber que ela estava muito acuada, muito desconfortável com a situação. Mas dava para perceber que as ofensas eram dirigidas para esse homem que, supostamente, teria esbarrado nele".

O registro foi divulgado por Rodrigo Mondego, procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), seccional do Rio de Janeiro. De acordo com o procurador, o registro foi realizado por uma psicóloga que estava no local e o homem teria afirmado antes que seria argentino.

Procurada pelo UOL, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância). Não foi divulgado o nome de quem fez o registro de ocorrência.