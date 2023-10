Quiosque em que médicos foram assassinados no RJ abre horas após crime

Há marcas de tiros em uma das mesas do quiosque. Os clientes frequentam o local junto a jornalistas, que fazem a cobertura do crime.

Em nota enviada às 6h39, a Polícia Civil afirmou que já havia concluído a perícia, realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), mas que realizava outras diligências para sustentar a investigação.

O atentado ocorreu por volta da 1h. Marcos de Andrade Corsato, 62, Perseu Ribeiro Almeida, 33, e Diego Ralf de Souza Bomfim, 35 —este último irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP)— morreram na hora.

A quarta vítima, Daniel Sonnewend Proença, foi levada com vida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. A direção do hospital diz que o estado de saúde dele é estável.

Uma das mesas do local ficou marcada com tiros Imagem: Florian Placheur/AFP

As vítimas eram residentes do IOT (Instituto de Ortopedia e Traumatologia) do Hospital das Clínicas, em São Paulo, e dois dos médicos trabalhavam no local.