'De graça fizeram isso conosco', diz médico que sobreviveu a ataque no Rio

Ao ver Daniel, a primeira frase que o médico disse foi: "Mãe, meus amigos morreram".

Segundo Márcia, o filho comentou que ele e os amigos estavam falando sobre o futuro antes de serem alvo do ataque a tiros no quiosque. "[O médico assassinado] Perseu [Ribeiro Almeida] falando que precisava trabalhar bastante porque tinha duas crianças pequenas, o senhor [Marcos de Andrade Corsato], dizendo que o último filho ia casar e depois [ele] ia aposentar."

A única coisa que o Daniel fala e repete é: 'Mãe, de graça. De graça fizeram isso com a gente'. Ele viu o Perseu já falecendo no local. Ele viu o outro na cadeira, ele não levantou, ficou na cadeira. E ele falou que ele e o Diego [Ralf Bomfim] estavam no chão e que acudiram primeiro o Diego porque ele reclamava que estava sem conseguir respirar e logo depois o Daniel. Os dois foram para o hospital e o Diego faleceu ao lado do Daniel. O Daniel falou que, mesmo depois dele caído, atiraram nele.

Márcia Proença, mãe de Daniel

Daniel foi atingido por mais de dez tiros. Segundo Victor Cravo, coordenador da UTI do Hospital Samaritano Barra, o sobrevivente sofreu fraturas nos membros superiores e inferiores, e houve perfuração intestinal, mas o quadro está estável. Ele não corre risco de morte.

Falaram para mim: 'O seu filho estava no lugar errado'. E eu falei: não, meu filho estava no lugar certo, com os amigos, tomando uma cerveja, comemorando. Ele estava no lugar certo.

Márcia Proença, mãe de Daniel

O Fantástico apurou que os criminosos se refugiaram na Cidade de Deus, zona oeste, após o ataque e depois passaram pelo Complexo da Penha e Complexo do Alemão, na zona norte.