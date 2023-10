Aliança de CV e milícia incluiu sinal de internet, 'crias' e caça a rivais

Antes ligado à milícia, Philip Motta Pereira, o Lesk, recebeu a missão do Comando Vermelho de invadir a Gardênia Azul (comunidade da zona oeste carioca), tradicional reduto do grupo paramilitar. Desde janeiro na região, ele passou a fortalecer as ações do tráfico, dando início a uma disputa interna na milícia que deixou mais de 50 mortes só neste ano.

Uma das primeiras ações do grupo foi cortar o sinal de internet para trocar o provedor. Com isso, os moradores foram obrigados a seguir as recomendações do Comando Vermelho.

Sob o pretexto de que seria um dos "crias" da Gardênia Azul, Lesk enviou áudio aos moradores com intimidações e proibições de pagamentos de taxas à milícia rival. "Um áudio aí para a população do Gardênia. Quem tá falando aqui é o Lesk, entendeu? Então, tá proibido de pagar luz ou comércio pra qualquer miliciano aí no desespero", orientou.

A estratégia de expansão da maior facção criminosa nas favelas do Rio também incluía a tomada de território do Rio das Pedras (zona oeste), outro reduto histórico da milícia. Era justamente a área de domínio de Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, confundido com um dos médicos mortos por engano, segundo a Polícia Civil.

Caça a rivais e "general" do CV

Abelha, chefe do Comando Vermelho nas ruas do Rio Imagem: Reprodução

A Polícia Civil do Rio rastreou trocas de mensagens com Wilton Carlos Rabello Quintanilha, conhecido como Abelha, um dos chefes do CV nas ruas. Ele conversava com um criminoso com a missão de ocupar os territórios na zona oeste carioca entre fevereiro e maio deste ano.