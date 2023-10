Mães de Acari: 33 anos após chacina, Estado reconhece só 4 das 11 mortes

Três anos após desaparecimentos, a mãe de uma das vítimas foi assassinada no centro do Rio. Edméa da Silva Euzébio integrava o grupo das Mães de Acari e tinha denunciado o envolvimento dos Cavalos Corredores. Em 15 de janeiro de 1993, ela estava com a sobrinha Sheila da Conceição quando foi morta a tiros por volta de 17h30 na estação Praça Onze do metrô. O crime também nunca foi esclarecido.

O processo relativo à chacina foi arquivado em 2010. No mesmo ano, as mortes de Edméa e Sheila tiveram a investigação interrompida — mas o depoimento de uma nova testemunha fez com que o caso fosse reaberto em 2011, o que levou PMs a serem denunciados pelos assassinatos. O processo ainda está em andamento.

Das 9 integrantes originais das Mães de Acari, apenas 4 estão vivas. "O Estado matou minha mãe quando não investigou a morte da minha irmã. A minha mãe foi forçada a investigar por conta própria o que aconteceu e perdeu 20 anos da vida", diz Aline.

A gente acha que a dor vai sumir, mas ela volta forte toda vez que tocamos no assunto. A cada mês de julho, a falta de respostas torna tudo mais difícil. O que queremos é que isso não aconteça com outras pessoas. Precisamos de uma resposta do Estado.

Aline Leite de Souza, irmã de Cristiane Leite de Souza e integrante do grupo das Mães de Acari

Quem são as vítimas da chacina