Thiago Brennand é condenado a 10 anos e 6 meses de prisão por estupro

Ele também terá de indenizar a vítima por danos morais sofridos, no valor mínimo de R$ 50.000, de acordo com o TJ-SP. A sentença foi proferida pelo juiz Israel Salu.

A defesa de Brennand afirmou que "recebe com grande irresignação a sentença proferida". De acordo com os advogados — entre eles, Roberto Podval —, a decisão "é fundamentada apenas na palavra da vítima, completamente dissociada de todos os elementos de prova colhidos durante a instrução, os quais demonstraram de forma cristalina que o acusado nunca praticou violência sexual." A defesa disse ainda que "tem total confiança no Poder Judiciário para corrigir essa injusta condenação".

O advogado da vítima, Márcio Janjácomo, disse que irá se pronunciar ainda hoje. O caso está em segredo de Justiça.

Brennand está preso preventivamente no CDP (Centro de Detenção Provisória) 1 de Pinheiros, em São Paulo, desde o fim de abril, quando foi extraditado dos Emirados Árabes. Ele está em uma cela isolada dos demais presos, conhecida como "seguro" — quando o preso corre algum tipo de risco à vida e pede proteção.

O crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal Brasileiro — segundo a legislação, é estupro "constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso".

Relembre o caso

A norte-americana foi ouvida na condição de vítima durante a audiência de instrução e julgamento em 30 de maio. "A gente saía junto há um mês, mas nunca quis nada sério com ele porque os apetites sexuais [dele] eram diferentes do que eu concordava", disse.