Fumaça de incêndios na Amazônia sufoca Manaus pelo 2º dia seguido

Especialistas afirmam que a poluição atmosférica é proveniente de incêndios ao redor da cidade e dentro de sua área metropolitana, muitas vezes deliberadamente provocados para derrubar árvores para agricultura e desenvolvimento urbano sem autorização.

As condições muito secas causadas por uma seca severa que a região está sofrendo, com temperaturas altas recordes, ajudaram a inflamar e espalhar os incêndios, de acordo com Carlos Durigan, diretor nacional da Wildlife Conservation Society no Brasil.

Manaus é uma das piores cidades do mundo para se respirar, segundo o World Air Quality Index Imagem: Sandro Pereira/Fotoarena/Estadão Conteúdo

"Nunca esteve tão ruim assim em décadas passadas", disse o geógrafo, que viveu por 30 anos na Amazônia.

A região está sob pressão do fenômeno climático El Niño e as chuvas no norte da Amazônia estão bem abaixo da média histórica. Os córregos e afluentes que correm para a Amazônia caíram para níveis quase recordes.

O governo brasileiro enviou equipes de bombeiros para conter os incêndios florestais. Mas os moradores temem que o ar cheio de fumaça persista até que chova, o que não é esperado até o final de novembro.