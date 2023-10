Dois homens agridem advogada e deixam vítima com rosto deformado; veja

Heberson, autor das agressões no vídeo, segue foragido. Segundo a Polícia Civil, Maycon também agrediu a advogada em outra ocasião, que não aparece nas imagens divulgadas.

A vítima e os suspeitos frequentavam a mesma academia. No dia das agressões, ocorridas na última quarta-feira (11), Maykon teria ido até a casa da vítima para pedir desculpas por uma agressão anterior realizada por Heberson, após uma crise de ciúmes, conforme relatou a polícia.

Maykon chamou a advogada para que pudessem conversar em uma praça do Parque Santa Rita. Eles foram até o local no carro do suspeito, mas ao chegar à praça ele teria impedido a vítima de descer e passou a xingá-la. Em seguida, o personal e o estudante iniciaram as agressões físicas.

"Com crueldade, eles desferiram chutes, socos no rosto da vítima e até a enforcaram e enfiaram os dedos na garganta dela. O rosto dela estava totalmente deformado. Ela teve múltiplas lesões em seu corpo, principalmente na cabeça, e vai ficar 45 dias com dieta líquida pastosa", disse o delegado Humberto Teófilo.

O crime, de motivo fútil, foi realizado com crueldade por parte dos dois homens. A Polícia Civil segue com as investigações para localizar e prender o estudante foragido.

Humberto Teófilo, delegado

Conforme o delegado, os dois suspeitos possuem "porte físico vultoso" e abandonaram a vítima em uma calçada. Em seguida, ela foi registrar boletim de ocorrência, quando recebeu a orientação para procurar uma unidade de saúde, onde foram constatadas "a gravidade das lesões".