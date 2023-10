Mulher que atropelou grupo após briga diz que se confundiu: 'Era a ré'

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Juliana se envolveu numa discussão por ter estacionado seu carro numa vaga que seria exclusiva para clientes de um salão de beleza.

A discussão começou porque o proprietário do salão estacionou seu carro em frente ao dela, impedindo que ela saísse da vaga. Mesmo sem espaço, a mulher tentou tirar seu carro e bateu em outro carro estacionado.

Isso gerou uma discussão até o momento em que ela deu marcha à ré e atingiu as vítimas. Em seguida, a mulher acelerou novamente e bateu em mais dois carros. Um homem que estava no local aproveitou o momento em que o veículo da motorista parou e retirou a chave do contato

No vídeo publicado na quinta, ela disse que ficou "apavorada" porque "dez pessoas" começaram a ir em direção a ela. "Todo mundo veio para cima de mim, dez pessoas para cima de uma", disse ela.