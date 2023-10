Estupro, tapa no peito e cabelo cortado: presos LGBTI+ relatam torturas

Outro lado

Bahia: a SEAP (Secretaria de Administração Penitência e Ressocialização) declara que as denúncias de tortura e violência sexual "se referem ao período anterior da atual gestão". A pasta diz ainda que "conduz as unidades prisionais do Estado com política de tratamento humanitário aos internos, não cabendo atos como esses citados no relatório de inspeção".

Pará: a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que "repudia qualquer forma de violência". "Os custodiados LGBTQI+ foram transferidos para uma unidade referência na custódia de internos com bom comportamento para receber o público LGBTQI+."

Goiás: a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado informou que garante os direitos assegurados pela Constituição Federal e pela Lei de Execução Penal. "Todas as denúncias recebidas de eventuais violações de direitos humanos dentro do sistema penitenciário goiano são tratadas com a devida responsabilidade e agilidade."

Mato Grosso do Sul: a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário informou que adota políticas para tornar a "custódia nas unidades penais mais humanizada." "A pessoa travesti ou transexual em privação de liberdade tem o direito de ser chamada pelo nome social, de acordo com o seu gênero, direito que é observado desde o momento de inclusão no presídio."

Santa Catarina: a Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa informou que "tem movido cada vez mais esforços para alocação da população LGBTI+ em áreas específicas no sistema prisional e trabalha junto ao Poder Judiciário no respeito à questão da autodeclaração."