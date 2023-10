Bin Laden, do PCC, comemora formatura em prisão federal

Segundo a administração da penitenciária federal, 75% dos internos já atingiram a graduação do ensino médio. Assim que chegam na unidade, eles recebem a oferta de Educação Básica, nos níveis fundamental e médio, por meio de acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Os professores atendem presencialmente todos os detidos.

Além do diploma, os presos têm direito à remição da pena pela leitura, ainda de acordo com a penitenciária. A pena pode ser reduzida em quatro dias para cada livro lido — no máximo, é possível descontar até 48 dias por ano, pois a autorização é para um livro por mês.

Bin Laden já foi condenado a 254 anos de prisão. Ele foi preso em agosto de 2005 no Morumbi, zona oeste de São Paulo, e transferido para presídio federal em fevereiro de 2019. Em março de 2023, a Justiça negou pedido da defesa para que ele saísse de estabelecimento penitenciário federal de segurança máxima.

O momento é simbólico, pois demonstra a capacidade do sistema penitenciário de custodiar os principais líderes de organizações criminosas mantendo a rigidez e procedimentos sem deixar de observar os direitos e garantias destes cidadãos.

Amanda Teixeira, diretora da penitenciária federal

Histórico de fugas

A pena de Bin Laden inclui 65 anos e 10 meses de prisão por crimes comuns e 188 e dois meses por crimes hediondos. Ele é acusado de chefiar ao menos 14 sequestros.