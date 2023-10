Mãe e filhas gêmeas morrem após parto no Ceará; família cita negligência

Internação anterior

Maria Madalena Veras estava grávida de 36 semanas Imagem: Reprodução/Facebook

Em nota, a prefeitura de Guaraciaba do Norte, onde a jovem vivia, informou que Madalena foi atendida no hospital do município no dia 3 de outubro com gravidez de "risco".

Após atendimento, a jovem foi transferida no mesmo dia, em condições clínicas estáveis, para o Hospital e Maternidade Madalena Nunes no município de Tianguá.

A unidade de saúde de Tianguá disse ao jornal O Povo que exames clínicos e de imagem mostraram que as bebês precisariam ser internadas em UTI (unidade de terapia intensiva) neonatal após o nascimento. A maternidade estaria, segundo a versão do hospital, com ocupação quase integral do espaço e havia apenas um leito disponível.

Em razão disso, foi solicitada a transferência de Madalena para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral após três dias de internação em Tianguá. "Informamos que em nenhum momento a transferência da paciente foi preterida em relação a outras emergências, já que cada paciente necessita de uma assistência específica e as vagas são liberadas pelo Sistema de Regulação do Estado do Ceará de acordo com o perfil patológico e as respectivas vagas", esclareceu o hospital ao jornal.