Armas furtadas do Exército foram compradas por facção, diz secretário do RJ

Fontes ouvidas pelo UOL ligadas ao caso acreditam que a ação partiu do próprio tráfico para brecar uma investigação mais aprofundada, que poderia atrapalhar as ações do crime organizado nas favelas do Rio.

A aliança do CV com a milícia deu início a uma sangrenta disputa dentro da própria milícia, responsável por mais de 50 mortes neste ano, incluindo os assassinatos por engano dos médicos baleados na Barra — os supostos envolvidos no ataque foram mortos pelo próprio tráfico.

O que diz o Exército em SP

Os armamentos recuperados no Rio de Janeiro foram quatro metralhadoras ponto 50 e outras quatro MAGs, confirmou o general Maurício Vieira Gama, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste do Exército, em entrevista mais cedo.

Pelo menos três suspeitos de envolvimento no furto das armas foram identificados até agora. O número exato e os nomes não foram divulgados.

Houve troca de lacres e cadeados para esconder os desvios. "Essas armas ficam numa reserva de armamento, essa reserva é lacrada e é conferido diariamente esse lacre. O lacre foi substituído", afirmou o general Gama.