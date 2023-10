Policial traficando é 'falência da autoridade do Estado', diz nº 2 de Dino

O ex-secretário Beltrame me disse que afastou 3 mil policiais do Rio de Janeiro. Onde estão? Foram expulsos? Foram reintegrados? A ação dos órgãos fiscalizadores é fundamental.

Ricardo Cappelli, em publicação nas redes sociais

Capelli escreveu que "policiais traficando é a falência da autoridade do estado". Imagem: Reprodução/Instagram

A ação, denominada Operação Drake, foi realizada por cerca de 50 agentes da PF e do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público do Rio.

A investigação foi feita pelo Grupo de Investigações Sensíveis da PF e pela Delegacia de Repressão a Drogas em conjunto com Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Resende e com auxílio de promotores de justiça de outros órgãos fluminenses.

Entenda o caso

Duas viaturas ostensivas da DCFC (Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas) da PCERJ (Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro) abordaram um caminhão carregado com 16 toneladas de maconha na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, segundo a investigação.