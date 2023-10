Metrô de SP diz que resolveu falha da linha azul após 3 h de lentidão

A linha 1-azul do Metrô de SP operou com velocidade reduzida por três horas na manhã de hoje. A falha também impactou o funcionamento das linhas 2-verde e 3-vermelha.

O que aconteceu:

Uma falha no sistema de sinalização dos trens causou lentidão entre as estações Luz e Tucuruvi da linha 1-azul. O problema foi identificado no início da operação, às 4h40.