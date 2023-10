O que falta descobrir sobre o furto de 21 metralhadoras do Exército em SP

Diretor do arsenal será exonerado

O tenente-coronel Rivelino Barata Batista de Sousa, diretor do arsenal, será exonerado do cargo. Ele manterá seu posto militar, mas será retirado da chefia do quartel por decisão do Comandante do Exército, general Tomás Paiva.

Envolvidos vão responder por crime militar. De acordo com o general Vieira Gama, militares temporários envolvidos no caso serão expulsos, enquanto os de carreira responderão a processos disciplinares, além das eventuais punições criminais.

Exército mantém 160 militares aquartelados. Após a descoberta do sumiço das armas, todos os 480 militares do quartel de Barueri haviam ficado retidos para colaborar com as investigações. Destes, cerca de 320 já foram liberados.

Tráfico teria avisado polícia sobre as armas

A polícia suspeita que foi o próprio Comando Vermelho que alertou a polícia do Rio sobre as armas encontradas ontem. A ideia da facção, segundo apurou o UOL, seria evitar uma investigação mais aprofundada no local.