Tales: Furto de armas mostra conluio entre crime, polícia e Exército

O afastamento do diretor do Arsenal de Guerra do Exército em São Paulo e as armas furtadas serem recuperadas não bastam para explicar como oito metralhadoras furtadas foram encontradas no Rio de Janeiro, disse o colunista do UOL Tales Faria no UOL News da manhã desta sexta-feira (20). Ele aponta um conluio entre crime, polícia e Exército no caso.

Segundo apuração do UOL, oito das 21 armas furtadas do Arsenal de Guerra do quartel do Exército em Barueri (SP) passaram pelas mãos de traficantes por três favelas cariocas dominadas pelo Comando Vermelho.