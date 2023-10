Diretor do Arsenal de Guerra do Exército em SP será exonerado após furto

O diretor do Arsenal de Guerra do Exército em São Paulo será exonerado do cargo após o furto de 21 armas. O tenente-coronel Rivelino Barata Batista de Sousa será retirado do cargo por decisão do Comandante do Exército, segundo o general Maurício Vieira Gama, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste.

O que aconteceu

Uma ação integrada da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Exército recuperou oito das 21 armas furtadas do Arsenal de Guerra em Barueri, na Grande São Paulo. Os armamentos que agora retornam ao poder público são quatro metralhadoras .50 e outras quatro MAGs.