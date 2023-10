Exército libera sete suspeitos de furto de 21 metralhadoras em SP

Os agentes foram recebidos a tiros ao chegarem ao local, uma estrada perto da Rodovia Presidente Castello Branco, segundo o secretária de Segurança Pública de São Paulo,Guilherme Derrite. Ao menos dois homens participaram da ação, mas ninguém foi preso até o momento. Nenhum policial ficou ferido.

Oito armas furtadas do Exército foram encontradas no Rio de Janeiro. As armas recuperadas foram quatro metralhadoras ponto 50 e outras quatro MAGs. O paradeiro de outras quatro armas ainda é desconhecido.

O Exército ainda investiga se as armas foram furtadas de uma só vez. Segundo o general Vieira Gama, o "lapso temporal" da investigação vai de 6 de setembro a 10 de outubro, período entre as duas inspeções, mas ainda não se sabe como elas foram levadas. Um Inquérito Policial Militar foi instaurado para investigar o sumiço dos armamentos e corre em sigilo.

O comando do Exército trocou o diretor do arsenal de guerra de São Paulo, o tenente-coronel Rivelino Barata de Sousa Batista. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União. Para o posto foi nomeado o coronel Mário Victor Vargas Júnior.

Pelo menos três envolvidos no furto foram identificados. O número exato e os nomes não foram divulgados.