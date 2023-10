Imagens mostram armas furtadas do Exército em poça de lama em SP

"Tinha uma espécie de lago que se formou no local e as armas estavam escondidas nesse local", detalhou o secretário de Segurança Pública paulista, Guilherme Derrite. Fotos divulgadas pela Polícia Civil mostram as armas recuperadas sujas.

Armas furtadas do Exército estavam sujas de barro após serem recuperadas pela Polícia Civil de SP Imagem: Reprodução/Polícia Civil

O colunista do UOL Josmar Jozino já havia adiantado que as armas estavam enterradas. Há menção disso em um diálogo interceptado pela polícia em que comparsas envolvidos no furto ofereceram as armas a um assaltante de bancos. Ele recusou o armamento por causa do péssimo estado de conservação.

Derrite disse que as armas iriam para facções criminosas. "Elas tinham endereço endereço certo. A informação que se tem é que tanto Comando Vermelho quanto PCC seriam os destinatários finais desse armamento", afirmou o secretário.

Como as armas foram recuperadas

A localização das armas aconteceu após um trabalho de inteligência da Polícia Civil. O órgão mapeou as atividades de suspeitos de integrar organizações criminosas e identificou o local onde estava sendo feito o transporte de armamentos.