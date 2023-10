Ciclone no Sul causará chuva e ventos fortes; temperatura despenca em SP

No mesmo dia, o ciclone começa a se afastar enquanto se aprofunda rapidamente. Conforme a MetSul, o centro do sistema estará entre 500 km e 700 km a sudeste do Chuí (RS), assim longe da costa.

"Na quinta-feira, 26, o ciclone se afasta ainda mais e estará posicionado a cerca de mil quilômetros ou mais a sudeste do Chuí, ou seja, distante do continente. O sistema ainda impactará o tempo com uma frente fria que vai se estender até a costa do Sudeste do Brasil, mas no Sul já estará de volta o ar tropical úmido com instabilidade", reforça a empresa de meteorologia.

Previsão para São Paulo

De acordo com a Meteoblue, a expectativa é que a chuva retorne a partir de quarta-feira (25) para a cidade de São Paulo, já as temperaturas devem cair bastante a partir de quinta-feira, 26, embora no sábado já voltem a subir.

Veja como fica a temperatura para os próximos dias: