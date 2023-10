Fisiculturista de 21 anos e PM reformado morrem após acidente com van no RJ

Segundo a PM, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Estrada Rio do A, em Campo Grande. No local foi constatado o acidente entre a motocicleta e um veículo particular.

Após o acidente, a jovem foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Já o PM reformado foi levado para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande.

Uiblim foi atendido no hospital municipal, mas não resistiu e morreu no mesmo dia do acidente. De acordo com a PM, Uilblim foi reformado após parecer da junta médica da corporação. Ele deixa uma filha.

Já Alana ficou dez dias internada (sendo entubada e colocada em coma induzido neste período), mas morreu no último sábado. O óbito foi confirmado ao UOL pela direção do hospital estadual. A causa da morte não foi divulgada.

No dia 17, Laísse Paiva, tia de Alana, disse nas redes sociais que a jovem apresentava leve melhora. Na ocasião, ela agradeceu as orações e mensagens positivas enviadas aos amigos e familiares.

O sepultamento de Alana ocorreu na tarde de ontem no Cemitério Jardim da Saudade de Paciência.