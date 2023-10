Estudante de medicina morre aos 26 anos após ser internado por infecção

O estudante, que era natural do Tocantins, mas morava no Pará, pediu ajuda aos familiares e retornou a Palmas no dia 13 de outubro. "Assim que chegou em Palmas, ele já deu entrada em um hospital particular, e de prontidão, foi internado para investigar a situação", contou o primo.

Os médicos constataram a infecção, que segundo Arthur, progrediu.

Na última quinta-feira (19), o jovem foi transferido para outro hospital particular e encaminhado à UTI. "A infecção atacou os rins e o fígado dele, ele fez uma diálise no sábado, até que no domingo, os rins e o fígado pararam de funcionar e ele veio a óbito às 18h", lamentou o primo.

A causa da morte de Lucas Borba foi insuficiência renal e hepática. Segundo o familiar, os médicos tentaram recuperar a saúde do estudante "de todas as formas".

Lucas era um exemplo para todos que estavam à sua volta, foi um exemplo nos estudos, na persistência e na luta pelos seus sonhos. Um grande ser humano.

Arthur Wieczorek, primo de Lucas

Lucas chegou a cursar engenharia civil, mas estudar medicina em uma universidade federal era o seu grande sonho. "Em 2022, ele alcançou esse tão almejado sonho".