Mochila de turista austríaco desaparecido é encontrada em praia de SC

Embaixada da Áustria pede informações

A informação do desaparecimento de Michael também foi compartilhada pela Embaixada da Áustria em Brasília nas redes sociais.

Ao UOL, a Embaixada da Áustria afirmou que foi informada do desaparecimento no sábado (21) e que mantém contato constante com as autoridades, assim como com a família do turista.

A divisão de desaparecidos da Polícia Militar de SC divulgou uma foto do turista com telefones de contato para aqueles que tiverem notícias do paradeiro dele.