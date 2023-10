Dupla é presa suspeita de amordaçar e matar cabeleireira a facadas em SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu dois homens por suspeita de serem os responsáveis de amordaçar e matar uma cabeleireira a facadas na Avenida das Colmeias, no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu:

Os dois suspeitos, que têm 26 e 30 anos, foram presos no sábado (21), de acordo com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). Ambos são apontados como os responsáveis pela morte de Mara Brandão dos Santos, de 39 anos, ocorrida na última semana.