Agressor de irmã de Zanin pede vídeo completo que mostraria ataque de cães

O homem flagrado em vídeo enquanto agredia a chutes dois cães e a irmã do ministro Cristiano Zanin, do STF, pediu à Polícia Civil as imagens completas da ação.

O que aconteceu

A defesa do aposentado Rogério Cardoso Júnior, 64, argumenta que ele "foi atacado pelos animais da vítima" antes da agressão que aparece no vídeo já divulgado e que repercutiu na mídia. O caso ocorreu no dia 16 de outubro na zona oeste de São Paulo.