Prefeitura investiga 3 mortes por infecção em escola no interior de MG

As mortes de 3 crianças por uma suposta infecção bacteriana estão sendo investigadas pela Secretaria de Saúde da cidade São João del-Rei, em Minas Gerais. Os casos começaram em setembro e as aulas nas escolas do município foram suspensas. Outros 4 alunos também teriam ficado doentes.

O que aconteceu

Algumas crianças começaram a apresentar febre, amigdalite, vômito, manchas e erupções na pele no último mês. O quadro está possivelmente associado com a bactéria Streptococcus pyogenes. A Secretaria de Saúde disse que está investigando os casos, mas afirmou que a cidade não está enfrentando um surto.