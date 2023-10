PM é baleado em tentativa de assalto na zona leste de São Paulo

Nas imagens, é possível ver que um motociclista estaciona o veículo na rua, enquanto outro passa por cima da calçada.

Um pedestre para na calçada para cumprimentar duas mulheres quando o motociclista do veículo estacionado saca uma arma.

O motociclista foge pouco após sacar a arma e uma correria é registrada.

Em poucos segundos, é possível ver o policial baleado correndo para se abrigar dentro de um estabelecimento.

O intuito do suspeito do crime era assaltar um empresário que chegava ao trabalho, segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Civil.

O policial baleado, que estava de folga, presenciou a abordagem e reagiu, sendo baleado em seguida.