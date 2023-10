Justiça isenta investigador suspeito de assediar escrivã achada morta em MG

O arquivamento é em relação aos crimes de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e assédio sexual; além de apuração de assédio moral. A justiça acatou o pedido do Ministério Público do estado. A decisão, obtida pelo UOL, é da juíza Marié Verceses da Silva Maia, da Justiça de Carandaí, e foi proferida no último dia 19.

Foi extinta a punição de Celso por suposto crime de injúria, decidiu a justiça. Ele era colega de Rafaela na Delegacia de Carandaí e foi flagrado em vídeo xingando a escrivã de "piranha". O entendimento do MP e da justiça é que as ofensas sofreram decadência por não terem sido denunciadas dentro do prazo previsto, de seis meses, para tais crimes. As situações registradas entre Celso e Rafaela ocorreram entre o final de 2022 e o início deste ano.

Com relação ao delegado Itamar Cláudio Netto, que o MP apontou omissão, a juíza indicou que a comarca não seria competente para analisar o caso e transferiu o mesmo para o Juizado Especial Criminal, órgão que fica responsável pelas infrações de "menor potencial ofensivo". Cabe ao juizado especial analisar as imputações atribuídas ao investigado.

Em setembro, Itamar, suspeito de assediar Rafaela, foi indiciado por condescendência criminosa, que ocorre quando não há responsabilização de um subordinado que cometeu infração ou quando o caso não é levado ao conhecimento da autoridade competente. Apesar do indiciamento, por ser um crime de menor potencial ofensivo, Itamar não foi denunciado e não se tornou réu.

Agora, o Juizado Especial Criminal deve agendar uma audiência preliminar que pode resultar em eventual transação penal contra Itamar. A transação penal é um acordo firmado entre o réu e o MP, no qual o acusado aceita cumprir uma pena, podendo ser multa ou restrição de direitos.

A juíza também acolheu a representação do MP e retirou o sigilo do processo.