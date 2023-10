Quem é Pipito, substituto de Faustão em disputa por poder de milícia do RJ

A polícia trabalha com a hipótese de que a ordem dos ataques tenha partido dele, segundo o jornal O São Gonçalo.

Quem é Pipito

Aos 32 anos, Pipito já foi um dos homens de confiança de Wellington da Silva Braga, o Ecko, tio de Faustão e irmão de Zinho, líder da milícia conhecida como "Bonde do Ecko". Ele chegou a ser preso em 2018 com duas pistolas em casa, mas acabou solto em 2020 por uma decisão judicial que permitiu sua saída temporária.

Em nota, A Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) do Rio de Janeiro informou que, por decisão da Justiça, em razão da pandemia (Resolução 62 do CNJ), Rui Paulo Gonçalves Estevão foi posto em liberdade no dia 8 de agosto de 2020, para VPL (Visita Periódica ao Lar), sem prazo de retorno definido. Segundo a pasta, o eventual retorno dele depende de nova decisão judicial e, portanto, não é considerado foragido do sistema penitenciário.

Até terça-feira, o miliciano tinha três mandados de prisão em aberto, pendentes de cumprimento, segundo informações do portal do BNMP (Banco Nacional de Monitoramento de Prisões), do Conselho Nacional de Justiça. Hoje os três foram retirados do site.

O primeiro, com data de 16 de agosto, expedido pela Central de Processamento Criminal do Rio de Janeiro, exigia a sua "recaptura" com base no artigo 2° da lei 12850, de 2013, que trata exclusivamente do crime organizado.