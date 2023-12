Polícia descarta responsabilidade de doceria em mortes de clientes em GO

A Polícia Civil de Goiás divulgou uma nota de pesar nas redes sociais pela morte de Leonardo, que era assistente de gestão administrativa na DERFRVA (Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores). "Que Deus conforte corações de familiares e amigos nesse momento de dor", diz o texto.

Doceria se posiciona

A doceria Perdomo Doces afirmou que "se solidariza com a família", mas que "não há nenhum tipo de laudo ou exame pericial que associe seus produtos a riscos à saúde humana". Leia a nota na íntegra: