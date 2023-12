Seita Satânica: o grupo 'religioso' que comandava os presídios antes do PCC

A aparente harmonia entre a seita e outras facções que se disseminavam no cárcere desmoronou com a ascensão do PCC (Primeiro Comando da Capital). O confronto resultou em mortes e, durante uma rebelião em 2006, ocorrida em dezenas de presídios, o PCC consolidou seu poder, reduzindo significativamente os membros da Seita Satânica no sistema carcerário paulista.

Mazotto se recorda de um desses conflitos, ainda antes do fechamento do Carandiru — desativado em 2002. Ele estava de serviço no presídio quando uma rebelião eclodiu e dois importantes líderes da seita foram mortos.

"Naquele dia de manhã, bem cedo, estávamos a postos no quinto andar do Pavilhão 9, onde cerca de 2.300 presos estavam alojados. A cadeia, em silêncio, indicava perigo iminente. Ao subirmos para realizar a contagem, a atmosfera estava carregada. Por volta das 10 horas, presos mascarados e armados com facas cercaram a carceragem, nos mantendo como reféns."

A sala de segurança tornou-se o cárcere temporário dos agentes, submetidos a uma pressão psicológica intensa. A situação, segundo Mazotto, era terrível, com presos ameaçando matar os agentes o tempo todo. O alarme soou na prisão, oficializando o terror. Somente às 14 horas, os presos garantiram a liberdade dos reféns.

"A história das facções criminosas no Brasil revela conflitos sangrentos por territórios. No Carandiru, a rivalidade entre o PCC e a Seita Satânica resultava em mortes e banhos de sangue. Embora a Seita tenha diminuído em números, sua existência persiste, e faltas disciplinares que indicam o seu funcionamento regular têm sido registradas em diversas prisões do interior de São Paulo", garante Victorio.