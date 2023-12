Chef síria luta há 1 ano para enterrar marido no Brasil: 'Me sinto perdida'

A última notícia que Suliman teve do marido foi em 4 de agosto de 2022. Ela acompanhava o trajeto dele até os Estados Unidos por meio do GPS do celular. "Fiquei indo à Polícia Federal perguntando, divulguei nas redes sociais, mandei para os irmãos que moravam nos Estados Unidos e ninguém conseguia contato com ele. No começo, acreditávamos que poderia estar preso."

Uma ONG no México descobriu que ele havia sido enterrado com outras pessoas, segundo a esposa. O corpo dele estava no cemitério do Condado de Maverick, em Eagle Pass, no Texas. Apesar de ter sido enterrado sem identificação, Suliman e o advogado da família dizem que ele estava como os passaportes sírio e brasileiro, que foram apresentados após a exumação.

Quando soubemos onde ele estava, mandamos tirá-lo de lá e colocar os restos mortais na geladeira. Não fizeram uma certidão de óbito apropriada. Enterraram ele de forma errada, não pode ser em qualquer cemitério. Preciso trazê-lo de volta por respeito a ele e aos meus filhos, que precisam saber onde está o pai. Eles precisam entender que, mesmo que Deus tenha levado o pai deles, eles têm um pai.

Razan Suliman

A morte de Mohamed foi confirmada após teste de DNA, cujo resultado saiu em meados de dezembro do ano passado. Já o atestado de óbito foi emitido há alguns dias, segundo Evandro Carlos Alves, advogado da família e vice-presidente da ONG Identidade Humana Global. Isso explicaria a demora para autorização do traslado do corpo —o aval só foi dado agora.

Recebi um esboço do que seria o atestado de óbito e diz que a morte se deu por asfixia por afogamento. Mas pelas fotos que mandaram do corpo, há uma possibilidade de ser homicídio porque há sangramentos.

Evandro Carlos Alves, advogado

Esposa abriu uma vaquinha virtual para pedir ajuda com os custos do traslado do corpo. Ela ainda diz que deseja fazer um novo teste de DNA quando ele chegar ao Brasil para ter certeza que os restos mortais são do marido.