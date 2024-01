Adolescente é morto por facção após falsa acusação de estupro, diz polícia

Execução foi registrada em vídeo. Suspeitos gravaram o crime e publicaram as cenas nas redes sociais. O caso ocorreu no sábado (13).

Adolescente teve o pescoço cortado e foi esfaqueado no coração. Os suspeitos capturaram o jovem em sua casa, em Deodápolis, montaram um "tribunal do crime" e o levaram para a zona rural do município. Após o crime, eles fugiram.

Familiar da vítima denunciou o caso na polícia e suspeitos foram presos no domingo (14). Equipes da Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Deodápolis e em ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam os cinco suspeitos. A arma do crime também foi localizada.

Todos confessaram o crime. No momento da prisão, a polícia verificou que três eram egressos do sistema penitenciário. "Trata-se de um crime bárbaro que comoveu a população do município, mas que teve uma resposta rápida e contundente das forças policiais que retiraram do convívio social indivíduos com alto grau de periculosidade", afirmou o delegado Farias.