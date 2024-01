Vik Muniz sobre americano morto no Rio: 'Melhor galerista que eu podia ter'

Galeria de Sikkema representava Vik nos Estados Unidos. Sediada em Nova York, a Sikkema Jenkins & Co lamentou "enorme perda" e disse que o local "continuará com o espírito" de Brent. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil também lamentou o ocorrido.

Arte contemporânea é especialidade da galeria. Além de Vik Muniz, o espaço representa outros artistas brasileiros nos Estados Unidos — como Luiz Zerbini e Maria Nepomuceno.

Galerista tinha 75 anos

Sikkema estudou arte em São Francisco. Ele trabalhava como galerista desde 1971, quando iniciou a carreira em Nova York.

Galerista teve passagem por Boston entre 1976 e 1980. Depois disso, ele fundou no Soho a galeria Wooster Gardens, que daria origem a atual Sikkema Jenkins & Co.

Corpo de Brent tinha perfurações de arma branca. A polícia fez uma perícia no imóvel onde o corpo de Brent Sikkema foi encontrado. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.