Brazão diz que não conhecia Marielle nem Anderson

Em relação a esses personagens que estão aparecendo aí, tanto o Élcio como Ronnie Lessa, também não os conhecia. Já não estava mais na atividade política de rua. Não posso nem garantir se de fato existe algum tipo de delação que possa envolver meu nome. Jamais tive acesso [aos inquéritos]. Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio).

Brazão foi entrevistado no UOL News da manhã desta quarta (24).

O que aconteceu?

Lessa teria citado o nome de Brazão à Polícia Federal como sendo o mandante do crime, de acordo com o site The Intercept Brasil. O conselheiro do TCE-RJ disse que não teve acesso às informações.

Ontem, a Polícia Federal fez uma nota oficial dizendo que isso não procede. Não tive acesso e acredito que isso [Lessa ter citado o nome de Brazão] não seja verdade. Caso seja, a PF estará diante de outro crime, que é a pretensão desse cidadão, desse marginal, de querer proteger alguém ou receber alguns benefícios.