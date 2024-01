Brumadinho, 5 anos da tragédia: As histórias que não vivi

Me casei no ano passado. Chorei muito na minha entrada na igreja, porque era meu sonho ter meu pai ao meu lado. E eu não o tive ali, indo até o altar comigo. Mas entrei com um balão em que estava escrito 'pai sempre presente' e com a foto dele no terço que carreguei comigo."

Carolina Lage dos Santos, 22, perdeu o pai, Rogério Antônio dos Santos, na tragédia. Ele tinha 27 anos de Vale e estava prestes a se aposentar. Estava na mina quando ocorreu o rompimento da barragem.

Patrícia: 'Não pude vê-la envelhecer'

"Minha mãe não conheceu os dois filhos do meu irmão e não está vendo o meu filho crescer. Ela vivia fazendo coisas pensando nas visitas que eles fariam a ela no futuro. Plantava árvores de frutas no quintal porque queria que eles se sentassem embaixo para descascar fruta e comer. Ela sonhava em irem pescar juntos.

Maria de Lurdes da Costa Bueno com o neto, meses antes de morrer na tragédia em Brumadinho Imagem: Arquivo de família

O inglês dela era horrível. Não tinha jeito, não tinha santo que salvasse o inglês dela. Mas ela estudava toda semana para poder falar com meu filho [Patrícia mora nos EUA com a família]. Ele fala português, mas ela queria aprender para falar inglês com ele. Houve momentos difíceis nesses cinco anos em que eu queria ter tido um conselho de mãe. Tive dúvidas, e ela seria a pessoa para quem eu iria perguntar. E ela não estava. Também não pude vê-la envelhecer e ajudá-la quando ela mais precisasse de mim.