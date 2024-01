Noiva nega golpe após esconder casamento para pagar menos por maquiagem

Preços saltavam de R$ 160 para R$ 480 se a maquiagem fosse para uma noiva. O relato foi publicado por Bruna Eloísa em um perfil do TikTok. O caso ocorreu no Distrito Federal.

Segundo Bruna, foi por isso que decidiu omitir a informação do casamento. "Entrei em contato com outra, gostei da maquiagem no Instagram e marquei. Em nenhum momento ela me perguntou se eu era noiva. Eu só falei que queria essa maquiagem, ela me deu o valor e marquei. Quando eu cheguei lá, ela me perguntou se eu era noiva e eu falei que não, porque, senão, já viu, né? E era o dia do meu casamento".

Maquiadora diz que se sentiu lesada

A maquiadora alegou que se sentiu lesada após ver fotos do casamento de Bruna nas redes sociais.

Jey Abrantes declarou que a cliente teria alegado que a maquiagem social seria para um batizado. "Ela relatou aqui, no dia [da produção] que ia para um batizado. E a amiga que estava com ela disse que ia para um casamento, que era o casamento dela", contou a profissional. Ela também publicou um vídeo, na quarta-feira (24), após a repercussão do caso.

Jey ponderou que ninguém é obrigado a pagar mais caro, mas explicou a diferença do preço. Ela disse que as noivas têm direito a regalias e presentes e que, por um preço menor, não pode oferecer isso. "Eu não vejo nenhum problema a a pessoa querer fazer uma maquiagem social no dia do casamento dela, só que claro que eu não posso dar todas as regalias que uma noiva tem. Um pacote de noiva não é barato, primeiro que eu levo umas duas horas para a noiva, é como se fosse dois atendimentos sociais. A noiva chora, a gente tem que pausar, tem que receber o making off, meu estúdio é lindíssimo, então tem várias regalias pra noiva", disse.