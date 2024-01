FAB é acionada e inicia investigação de avião que caiu na Grande São Paulo

A FAB (Força Aérea Brasileira) vai investigar as causas de um acidente com um avião de pequeno porte que deixou dois mortos na Grande São Paulo.

O que aconteceu

A FAB informou que investigadores regionais vão cuidar do caso. Eles fazem parte do Seripa IV (Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que fica na capital paulista e é o órgão regional do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

Órgão vai cuidar das investigações iniciais em nome da FAB. "Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e confirmação de dados, a preservação dos elementos da investigação", diz a FAB em nota.