Previsão: chuva deve se agravar nos próximos dias no litoral de SP e no Rio

Efeitos somados da ZCAS (Zona de Convergência Intertropical) e dos ventos marítimos. A ZCAS atua especialmente no Norte e Centro-Oeste do país, segundo a Climatempo. As chuvas também são intensificadas por uma região de baixa pressão no mar do Sudeste, que carrega as nuvens da região para a costa.

Outras regiões de São Paulo não serão tão atingidas devido à geografia do litoral. O MetSul destaca que as chuvas são causadas, em grande parte, por serem orográficas —a umidade é barrada pela Serra do Mar. Agora, a área de baixa pressão também colabora para a intensificação de um fluxo de ar mais úmido e frio do mar para a costa de São Paulo.

Inmet faz aviso de "grande perigo" para o litoral de São Paulo e para o Rio de Janeiro em decorrência de fortes chuvas Imagem: Reprodução - 25.jan.2024/Inmet

Faixa laranja indica "perigo" para as chuvas, segundo alerta do Inmet que vai até o dia 27 de janeiro Imagem: Reprodução - 25.jan.2024/Inmet

Transtornos no litoral de SP

Defesa Civil de SP também fez alerta. Entre hoje e sábado (27), a Defesa Civil do Estado estima em até 220 mm o volume de chuva na Baixada Santista e em até 150 mm no litoral norte. Cada mm de chuva representa 1 litro de água por metro quadrado.